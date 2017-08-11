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Cуд переніс розгляд скарги Данилюка на призначення перевірки його податків

П'ятниця, 11 серпня 2017, 11:19

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги міністра фінансів Олександра Данилюка щодо призначення позапланової перевірки його податків.

Про це написав Данилюк у Facebook.

"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді м. Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного звернення прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть, літні затори на дорогах чи відправили пташиною поштою)", - написав він.

"Виглядає як скоординована робота – намагаються не дозволити мені захистити свої права", - додав міністр.

Як відомо, 7 серпня Апеляційний суд Києва вже переносив засідання через аналогічну причину.

Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків з 1998 по 2016 роки.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 липня міністр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

1 серпня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про намір подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

3 серпня міністр фінансів пообіцяв звернутись до Державної фіскальної служби, щоб та перевірили, чи він сплатив усі податки.

Теми: Олександр Данилюксуд
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