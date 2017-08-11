Cуд перенес рассмотрение жалобы Данилюка на назначение проверки его налогов

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы министра финансов Александра Данилюка на назначения внеплановой проверки его налогов.

Об этом написал сам Данилюк в Facebook.

"Сегодня рассмотрение моей жалобы в Апелляционном суде г. Киева относительно неправомерного решения Печерского суда на основании неправомерного обращения прокурора в очередной раз перенесли. Теперь на 16 августа. Никак не могут довезти материалы дела из Печерского суда (видимо, летние заторы на дорогах или отправили птичьей почтой)", - написал он.

"Выглядит как скоординированная работа - пытаются не позволить мне защитить свои права", - добавил министр.

Как известно, 7 августа Апелляционный суд Киева уже переносил заседание из-за аналогичной причины.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов с 1998 по 2016 годы.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

1 августа министр финансов Александр Данилюк сообщил о намерении подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

3 августа министр финансов пообещал обратиться в Государственную фискальной службу, чтобы та проверила, уплатил ли он все налоги.