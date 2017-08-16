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Порошенко поручил расследовать скандал с ракетами в КНДР

Среда, 16 августа 2017, 17:46
Порошенко поручил расследовать скандал с ракетами в КНДР

Президент Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями.

Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александра Турчинова - УП) и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", - написал Порошенко.

Он также отметил, что "какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины", нужно проверить информацию, опубликованную в издании The New York Times.

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", - добавил Порошенко.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

Украинская правда

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