Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 17 серпня на Українській правді.

Про теракт в Барселоні. Мікроавтобус наїхав на десятки пішоходів на найвідомішому бульварі Барселони Ла Рамбла.

Про "Роттердам+". Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.

Про диверсантів. Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.

Про суд на Януковичем. Адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника. Суд на самовідвід погодився.

Про інцидент у Києві. У центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожує стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик". Пізніше чоловік повернувся назад у будівлю.

Про Саакашвілі. Державна прикордонна служба відмовить Міхеілу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску.

Про Полякова. Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков втретє відмовився надягнути електронний браслет стеження.

Про вірусні загрози. Національний банк розіслав повідомлення, в якому сповістив банки про можливу вірусну атаку за допомогою програми Word на День незалежності.