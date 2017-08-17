Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 17 августа на Украинской правде.

О теракте в Барселоне. Микроавтобус наехал на десятки пешеходов на известнейшем бульваре Барселоны Ла Рамбла.

О "Роттердам+". Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг по делу, связанному с утверждением так называемой формулы Роттердам+.

О диверсантах. Служба безопасности Украины имеет оперативную информацию об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины.

О суде над Януковичем. Адвокат бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Суд на самоотвод согласился.

Об инциденте в Киеве. В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик". Позже мужчина вернулся обратно в здание.

О Саакашвили. Государственная пограничная служба откажет Михеилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.

О Полякове. Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет слежения.

О вирусных атаках. Национальный банк разослал сообщение, в котором уведомил банки о возможной на День независимости вирусной атаке при помощи программы Word.