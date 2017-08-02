Рогозіну заборонили в'їзд у Молдову
Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата.
Про це повідомляє Noi.md, передає Європейська правда.
Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду у середу з ініціативи міністерства закордонних справ і європейської інтеграції.
Влада Молдови аргументувала своє рішення тим, що Дмитро Рогозін неодноразово виступав із заявами недружнього характеру, дискредитуючими і образливими на адресу Молдови.
Інформацію про те, що Рогозіну заборонять в’їзд в Молдову та транзит територією країни, раніше підтвердили джерела в уряді Молдови.
Раніше Рогозін оголосив про те, що він може приїхати в Молдову в вересні, якщо влада Молдови надасть йому гарантії безпеки і забезпечить транзит в повітряному просторі інших країн.
Нагадаємо, Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку, на борту якого перебував російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін.
Москва висловила рішучий протест тимчасовому повіреному в справах Румунії в Росії в зв'язку з забороною Бухареста на проліт літака.
Російський віце-прем'єр летів до Молдови для участі у заходах на території Придністров'я на запрошення президента Ігоря Додона.
Уряд Молдови неодноразово закликав Москву відмовитись від участі в заходах, присвячених 25-річчю миротворчої операції в Придністров'ї.