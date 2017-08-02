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Рогозіну заборонили в'їзд у Молдову

Середа, 2 серпня 2017, 15:37

Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата.

Про це повідомляє Noi.md, передає Європейська правда.

Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду у середу з ініціативи міністерства закордонних справ і європейської інтеграції.

Влада Молдови аргументувала своє рішення тим, що Дмитро Рогозін неодноразово виступав із заявами недружнього характеру, дискредитуючими і образливими на адресу Молдови.

Інформацію про те, що Рогозіну заборонять в’їзд в Молдову та транзит територією країни, раніше підтвердили джерела в уряді Молдови

Раніше Рогозін оголосив про те, що він може приїхати в Молдову в вересні, якщо влада Молдови надасть йому гарантії безпеки і забезпечить транзит в повітряному просторі інших країн.

Нагадаємо, Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку, на борту якого перебував російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін.

Москва висловила рішучий протест тимчасовому повіреному в справах Румунії в Росії в зв'язку з забороною Бухареста на проліт літака.

Російський віце-прем'єр летів до Молдови для участі у заходах на території Придністров'я на запрошення президента Ігоря Додона.

Уряд Молдови неодноразово закликав Москву відмовитись від участі в заходах, присвячених 25-річчю миротворчої операції в Придністров'ї.

"Українська правда" у Threads

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