Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 29 серпня на Українській правді.

Про обшуки у Миколаєві. У Миколаєві зранку проходять масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців.

В результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з ірландським лоукостом Ryanair тривають і він точно почне польоти з України наступного року.

Про сина Шуфрича. Поліція оголосила про підозру сину нардепа Нестору Шуфричу-молодшому, який 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході чоловіка.

Про скраплений газ. Ціни на скраплений газ в Україні в серпні виросли більш ніж на 40%.

Про зникнення українця у Білорусі. Через зникнення сина українського офіцера Павла Гриба у Білорусі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

При цьому стало відомо, що він може перебувати в управлінні ФСБ в Краснодарі.

Про ракети. Під час військових навчань Росії на території окупованого Криму здійснилии запуск крилатої ракети з берегового стаціонарного ракетного комплексу "Скеля".

А Рада безпеки ООН у вівторок збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації у зв'язку з останнім запуском Північною Кореєю балістичної ракети.