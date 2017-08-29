Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найголовніше за день

Вівторок, 29 серпня 2017, 22:00

Добірка найважливіших новин за 29 серпня на Українській правді.

Про обшуки у Миколаєві. У Миколаєві зранку проходять масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців.

В результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з ірландським лоукостом Ryanair тривають і він точно почне польоти з України наступного року.

Про сина Шуфрича. Поліція оголосила про підозру сину нардепа Нестору Шуфричу-молодшому, який 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході чоловіка.

Про скраплений газ. Ціни на скраплений газ в Україні в серпні виросли більш ніж на 40%.

Про зникнення українця у Білорусі. Через зникнення сина українського офіцера Павла Гриба у Білорусі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

При цьому стало відомо, що він може перебувати в управлінні ФСБ в Краснодарі.

Про ракети. Під час військових навчань Росії на території окупованого Криму здійснилии запуск крилатої ракети з берегового стаціонарного ракетного комплексу "Скеля".

А Рада безпеки ООН у вівторок збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації у зв'язку з останнім запуском Північною Кореєю балістичної ракети.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: