Главные новости дня
Подборка самых важных новостей за 29 августа на Украинской правде.
Об обысках в Николаеве. В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.
В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидера устойчивой преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".
Об Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландским лоукостом Ryanair продолжаются и он точно начнет полеты из Украины в следующем году.
О сыне Шуфрича. Полиция Киева объявила о подозрении сыну нардепа Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе мужчину.
О ценах на сжиженный газ. Цены на сжиженный газ в Украине в августе выросли более чем на 40%.
Об исчезновении украинца в Беларуси. Из-за исчезновения сына украинского офицера Павла Гриба в Беларуси открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".
При этом стало известно, что он может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
О ракетах. Во время военных учений России на территории оккупированного Крыма осуществили запуск крылатой ракеты с берегового стационарного ракетного комплекса "Скала".
А Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.