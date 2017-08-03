В окупованій РФ Абхазії вибухнув склад боєприпасів, 60 постраждалих

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Загальна кількість постраждалих під час вибуху складу боєприпасів в населеному пункті Приморське в Абхазії становить 60 осіб.

Про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я підконтрольного РФ уряду невизнаної республіки Тамаз Цахнакія, передає російський Інтерфакс.

За його словами, 27 постраждалих госпіталізовані. Стан чотирьох з них оцінюється як важкий, двом зроблена операція, але загрози для їхнього життя немає.

Він уточнив, що серед постраждалих двоє дітей з осколковими пораненнями і опіками легкого ступеня.

Цахнакія також повідомив, що число постраждалих російських туристів зросла до 35 осіб.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Аслан Кобахія повідомив журналістам, що небезпека для людей після пожежі на складі боєприпасів минула. За його словами, пожежу локалізовано.

Як повідомлялося, 8 серпня, в річницю вторгнення РФ у Грузію, самопроголошену Абхазію відвідає президент Росії Володимир Путін.