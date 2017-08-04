У Кабміні закликають роботодавців змінити робочі графіки через спеку

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закликав роботодавців дати співробітникам можливість змінити робочий графік у зв'язку зі спекою в Україні.

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, передає zn.ua.

"У нас в цьому плані, я вважаю, зважене законодавство, яке дає право роботодавцю вирішувати в робочому порядку питання або зменшення робочого часу, або збільшення обідньої перерви, або застосування інших заходів для збереження робочого потенціалу і здоров'я тих людей, які працюють на підприємстві" , - сказав Розенко.

Він також закликав використовувати плаваючі графіки, коли можна дозволити працівникам в період високих температур працювати менше або відпрацювати їх в інший час.

За його словами, роботодавцям необхідно дотримуватися всіх умов для комфортної роботи співробітників.