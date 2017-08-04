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Столтенберг: відносини НАТО з РФ найскладніші з часу холодної війни

П'ятниця, 4 серпня 2017, 10:30

Відносини НАТО з Росії є найскладнішими з часу закінчення холодної війни.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу CNN, розшифровку якого наводить сайт каналу, передає Європейська правда.

"Гадаю, коректніше сказати, що відносини НАТО з Росією є складнішими, ніж у будь-який момент з часу закінчення холодної війни", - сказав він, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа,я кий заявив, що відносини з РФ перебувають на вкрай низькому і небезпечному рівні.

Столтенберг нагадав, що після завершення холодної війни Захід сподівався на партнерство з Росією.

"Однак після незаконної анексії Криму у 2014 році, після триваючої досі дестабілізації Росією східної України, відносини між НАТО І РФ істотно погіршилися. Однак у той же час Росія нікуди не подінеться, Росія наш сусід. Тому ми просуваємо подвійний підхід: стримування і діалог", - заявив генсек НАТО.

"Ми віримо, що поки ми сильні, поки ми передбачувані, ми зможемо вести політичний діалог з Росією і намагатися уникнути ескалації і нової холодної війни" - додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним, поклавши вину за це на Конгрес.

Теми: НАТО
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