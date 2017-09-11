Справу щодо "прориву Саакашвілі" можуть доповнити новими статтями

За фактом прориву держкордону екс-головою Грузії та Одещини Міхеілом Саакашвілі можуть з'явитися інші статті Кримінального кодексу.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, цей випадок вже кваліфікується як незаконне організація й перетинання державного кордону групою осіб та нанесення тілесних ушкоджень військовим.

"Можливо, з'являться ще інші статті", – зазначив Слободян.

Водночас нардеп, радник голови МВС Антон Геращено у коментарі телеканалу додав, що наразі поліція і прокуратура ідентифікують осіб, які разом із Саакашвілі порушили кордон України.

Геращенко назвав це провокацією і "дуже небезпечним прецедентом".

"Задача провокаторів була така – щоб побачити кров, щоб хтось їх побив, щоб влада використала щодо них дубинки чи зброю. Потім вони могли б далі піднімати хвилю народного протесту. Цього не сталось. А до відповідальності будемо притягувати", – підкреслив він.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Зокрема, поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

В МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні також вбачаються ознаки порушення ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).