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Із дому Нємцова в Москві зірвали меморіальну табличку

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:14

Меморіальну дошку політику Борису Нємцову зняли з будинку в центрі Москви.

Муніципальний депутат Замоскворіччя Сергій Марков сказав "РИА Новости", що її викрали хулігани.

Але завдяки зізнанню Ігоря Бруніна з громадського руху SERB, яким керує Гоша Тарасевич (справжнє ім'я – Ігор Бекетов), уже відомо, де вона.

"Години дві тому мені стало відомо, що табличку викрадено, потім її місце перебування стало відоме з зізнання товариства Тарасевича, його соратника Ігоря Бруніна. Вони зізналися, тому я трошки заспокоївся. Ми знаємо, де цю табличку взяти і повернути на місце, відповідно, будемо займатися притягненням їх до кримінальної відповідальності", – сказав Марков.

Гоша Тарасевич та Ігор Брунін хваляться
Гоша Тарасевич та Ігор Брунін хваляться "трофеєм"
Скрін-шот vk.com із mk.ru

За його словами, меморіальну дошку повернуть на стіну будинку після того, як хуліганів притягнуть до відповідальності.

Раніше в департаменті культурної спадщини Москви агентству повідомили, що меморіальна дошка Нємцову, яка з'явилася на стіні його будинку, незаконна і її слід демонтувати.

"Якщо уряд Москви з чимось не погоджується, із задоволенням обговоримо це питання в суді. Суд вирішить, що робити", – сказав він.

Як відомо, опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

На лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" ("Север") Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Бахаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви.

29 червня 2017 року присяжні визнали всіх п'ятьох підсудних винними в убивстві Бориса Нємцова.

13 липня Московський окружний військовий суд засудив звинуваченого в убивстві Бориса Нємцова Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів.

Анзор Губашев отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат Шадід – 16 років (звинувачення просило 23 і 21 рік відповідно).

Темірлану Ескерханову суд призначив покарання у вигляді 14 років суворого режиму (звинувачення просило 19 років). Хамзата Бахаєва засудили до 11 років колонії (просили 17 років).

У липні адвокати дочки Бориса Нємцова Жанни подали апеляцію на вирок Московського окружного військового суду, винесений у справі про вбивство політика.

Борис Нємцов у 1990-х роках обіймав низку високих посад у російському уряді, а в 2000-х перейшов в опозицію. Він був першим губернатором Нижегородської області РФ, керував регіоном із 1991 до 1997 року.

Теми: НємцовРосія
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