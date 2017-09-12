Україна вимагатиме допуску представника ОБСЄ до Васіна

Україна добиватиметься, щоб представник ОБСЄ Тоні Фріш у жовтні зустрівся з полоненим українським журналістом Станіславом Асєєвим, якого з початку червня утримують в окупованому Донецьку.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми ставили перед координатором Фрішем питання відвідання Асєєва, але його також до Стаса не пустили. Фріш планує на початку жовтня ще раз відвідати окуповані території, отже в Мінську ми в гуманітарній групі, посилаючись і на цю заяву Фіони (Фрейзер - УП), будемо вимагати допуску представника ОБСЄ до журналіста", - написала Геращенко.

Також Геращенко зазначила, що з початку війни до українських заручників в ОРДЛО жодного разу не допустили представників Червоного Хреста, а з літа 2016 року полонені не мають права на дзвінок родинам.

"На всі наші вимоги чуємо у відповідь: заручників вже відвідала одна народний депутат, вона переконалася, що в них прекрасні умови утримання. Двічі до кількох хлопців допустили свого часу координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Фріша (при цьому поряд стояли керівники тюрми і ще якісь куратори-наглядачі), й пару раз пані Фрейзер - представника місіі ООН. Але це були не конфіденційні зустрічі, і вони змогли побачити не всіх заручників, а лише кількох", - додала вона.

Як зазначила 12 вересня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, ООН звертає увагу на те, що бойовики не дозволяють спілкуватися з родичами утримуваному журналісту Станіславу Асєєву.

Як відомо, зв’язок із донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (справжнє прізвище Асєєв) зник 2 червня у Донецьку.

Представники ОРДО заявляли, що в них немає інформації про його долю.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: спілки журналістів України і Росії, "Репортери без кордонів", Комітет захисту журналістів (США), "Міжнародна амністія".

Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини також переймалася його долею.

Представники ОРДЛО лише у вересні підтвердили наявність імені Асєєва у списках на обмін.

24 лютого 2017 року представник так званої міноборони "ДНР" повідомив, що нардеп Надія Савченко прибула на окуповану територію Донецької області.

У цей же день ввечері Савченко повідомила, що відвідала дві камери, де утримують шість українських військовополонених.

25 лютого 2017 року нардеп опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала в ОРДЛО - 34 особи.