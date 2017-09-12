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Украина потребует допуска представителя ОБСЕ к Васина

Вторник, 12 сентября 2017, 15:04
Украина потребует допуска представителя ОБСЕ к Васина

Украина будет добиваться встречи представителя ОБСЕ Тони Фриша с пленным украинским журналистом Станиславом Асеевым (Васиным), которого с начала июня удерживают в оккупированном Донецке.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы ставили перед координатором Фришем вопрос посещения Асеева, но его также к Стасу не пустили. Фриш планирует в начале октября еще раз посетить оккупированные территории, так что в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на это заявление Фионы, будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту", - написала Геращенко.

Также Геращенко отметила, что с начала войны к украинским заложникам в ОРДЛО ни разу не допустили представителей Красного Креста, а с лета 2016 года заложники не имеют права на звонок семьям.

"На все наши требования слышим в ответ: заложников уже посетила одна народный депутат, она убедилась, что в них прекрасные условия содержания. Дважды к нескольким ребятам допустили в свое время координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Фриша (при этом рядом стояли руководители тюрьмы и еще какие-то кураторы-наблюдатели), и пару раз госпожу Фрейзер - представителя миссии ООН. Но это были не конфиденциальные встречи, и они смогли увидеть не всех заложников, а только нескольких", - добавила она.

Как отметила 12 сентября председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, ООН обращает внимание на то, что боевики не позволяют общаться с родственниками удерживаемому журналисту Станиславу Асееву.

Как известно, связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Васиным (настоящая фамилия Асеев) пропала 2 июня в Донецке.

Представители ОРДО заявляли, что у них нет информации о его судьбе.

К выяснению его судьбы и освобождению в случае плена призвали ряд правозащитных и журналистских сообществ: союзы журналистов Украины и России, "Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов (США), "Международная амнистия".

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека также беспокоилась о его судьбой.

Представители ОРДЛО только в сентябре подтвердили наличие имени Асеева в списках на обмен.

24 февраля 2017 года представитель так называемой минобороны "ДНР" сообщил, что нардеп Надежда Савченко прибыла на оккупированную территорию Донецкой области.

В этот же день вечером Савченко сообщила, что посетила две камеры, где содержатся шесть украинских военнопленных.

25 февраля 2017 года нардеп опубликовала список украинских пленных, которых она посетила в ОРДЛО - 34 человека.

Темы: ДонбассОБСЕ
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