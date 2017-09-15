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Найголовніше за день

П'ятниця, 15 вересня 2017, 21:47

Добірка найважливіших новин за 15 вересня на Українській правді.

Про прихід СБУ в "Українську правду". Служба безпеки України не збирається перешкоджати діяльності інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів.

А президент Петро Порошенко вважає неприпустимими претензії Служби безпеки України до інтернет-видання "Українська правда".  

Про бюджет-2018. Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент. "Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.

Про АТО. За період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке розпочалось з 25 серпня, більше 4 тисяч разів порушувався режим тиші, що може свідчити про початок чергового загострення ситуації.

Про корпоратив БПП. У неформальній зустрічі фракції БПП у резиденції "Залісся" 7 вересня брали участь більше 100 осіб, а за оренду приміщення "Солідарність" заплатила 9 тисяч гривень.

Про Коломойського. Бізнесмен Ігор Коломойський подав ще два позови на НБУ: про розірвання договору поруки та визнання його недійсним.

Про Лавриновича. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Про санкції США. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 11 компаній і фізичних осіб у зв’язку зі злочинною кіберактивністю Ірану. У санаційному переліку опинилися дві українські авіакомпанії "Dart Airlines! і авіакомпанія "Хорс". У Мінфіні США пояснюють, що обидва перевізники допомагали підсанкційним авіакомпаніям Caspian Air і Al-Naser Airlines, пов’язаним з Корпусом вартових ісламської революції, у придбанні американських літаків і наборі екіпажу, а також надавали їм матеріальну підтримку.

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Теми: СБУАТОЛавринович
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