Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Пятница, 15 сентября 2017, 21:47

Подборка самых важных новостей за 15 сентября на Украинской правде.

О приходе СБУ в "Украинскую правду". Служба безопасности Украины не собирается препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов.

А президент Петр Порошенко считает недопустимыми претензии Службы безопасности Украины в интернет-изданию "Украинская правда".

О бюджете-2018. Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент. "Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион", - заявил Гройсман.

Об АТО. За период "школьного перемирия" на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины, может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.

О корпоративе БПП. В неформальной встрече фракции БПП в резиденции "Залесье" 7 сентября участвовали более 100 человек, а за аренду помещения "Солидарность" заплатила 9 тысяч гривен.

О Коломойском. Бизнесмен Игорь Коломойский подал еще два иска на НБУ: о расторжении договора поручительства и признание его недействительным.

О Лавриновиче. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

О санкциях США. Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и физических лиц в связи с преступной киберактивностью Ирана. В санационном списке оказались две украинские авиакомпании "Dart Airlines" и авиакомпания "Хорс". В Минфине США объясняют, что оба перевозчики помогали авиакомпаниям под санкциями Caspian Air и Al-Naser Airlines, связанным с Корпусом стражей исламской революции, в приобретении американских самолетов и наборе экипажа, а также оказывали им материальную поддержку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУАТОЛавринович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: