Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 15 сентября на Украинской правде.

О приходе СБУ в "Украинскую правду". Служба безопасности Украины не собирается препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов.

А президент Петр Порошенко считает недопустимыми претензии Службы безопасности Украины в интернет-изданию "Украинская правда".

О бюджете-2018. Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент. "Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион", - заявил Гройсман.

Об АТО. За период "школьного перемирия" на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины, может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.

О корпоративе БПП. В неформальной встрече фракции БПП в резиденции "Залесье" 7 сентября участвовали более 100 человек, а за аренду помещения "Солидарность" заплатила 9 тысяч гривен.

О Коломойском. Бизнесмен Игорь Коломойский подал еще два иска на НБУ: о расторжении договора поручительства и признание его недействительным.

О Лавриновиче. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

О санкциях США. Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и физических лиц в связи с преступной киберактивностью Ирана. В санационном списке оказались две украинские авиакомпании "Dart Airlines" и авиакомпания "Хорс". В Минфине США объясняют, что оба перевозчики помогали авиакомпаниям под санкциями Caspian Air и Al-Naser Airlines, связанным с Корпусом стражей исламской революции, в приобретении американских самолетов и наборе экипажа, а также оказывали им материальную поддержку.