Постпред РФ в ООН, "здогадується", що Порошенко буде говорити про миротворців

Росія буде просувати свою версію документа про місію ООН на Донбасі.

Про це заявив 18 вересня в бесіді з ТАСС постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

За словами постпреда РФ при всесвітній організації, "Україна і США не готові працювати з російським документом".



"Цей проект вже обговорювався в рамках Ради Безпеки, на нього була реакція з боку партнерів, - сказав дипломат. - Ми пропонували роботу за текстом цього проекту, але делегації України і Сполучених Штатів після першого обговорення сказали, що вони далі по тексту працювати не готові, у них будуть суттєві зауваження, а, можливо, в українців буде і контрпроект з питання про розміщення миротворчої місії на Донбасі".

"Українська сторона вже давно ходила з цим питанням, – продовжив Небензя. – Я можу тільки припустити, що президент (України Петро) Порошенко, який братиме участь в сесії Генасамблеї, щось на цю тему буде говорити. Що, ми поки не знаємо, але здогадуємося", – заявив представник РФ.

"Тому обговорення нашого проекту на даний момент не відбувається. Найближчий тиждень воно просто неможливо логістично, тому що тиждень високого рівня не дасть можливість займатися експертними роботами", – заявив російський постпред при ООН.

При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над документом.

"Ми його під сукно не поклали, ми будемо його далі просувати, коли для цього настануть сприятливі умови", – сказав він.

Він також повідомив, що тема розміщення охоронної місії на Донбасі буде обговорюватися на засіданні Ради Безпеки ООН високого рівня в ході міністерського тижня в рамках сесії Генеральної Асамблеї всесвітньої організації.

Як повідомлялося, 14 вересня речник Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, зокрема на українсько-російському кордоні, та надання їм широкого мандата.

16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці мають контролювати український бік російсько-українського кордону.

Українська сторона також неодноразово озвучувала цю вимогу.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним.

11 вересня після телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".