Постпред РФ в ООН, "догадывается", что Порошенко будет говорить миротворцах

Россия будет продвигать свою версию документа о миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил 18 сентября в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда РФ при всемирной организации, "Украина и США не готовы работать с российским документом".



"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе".

"Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом, – продолжил Небензя. - Я могу только предположить, что президент (Украины Петр) Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тему будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся".

"Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами", – заявил российский постпред при ООН.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом.

"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - сказал он.

Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии на Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Как сообщалось, 14 сентября пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в частности на российско-украинской границе, и предоставлении им широкого мандата.

16 сентября спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США считать миротворческой миссии "настоящей" и достойной поддержки. В частности, по его словам, миротворцы должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы.

Украинская сторона тоже неоднократно высказывала такую позицию.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.

В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

11 сентября после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН на Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе",