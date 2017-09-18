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Бойовики надали гарантії безпеки лише на половину запитів української сторони

Понеділок, 18 вересня 2017, 14:21

Ватажки ОРДЛО  систематично блокують ініціативи української сторони СЦКК  для відновлення інфраструктури на Донбасі.

Про це йдеться у заяві СЦКК, поширеній прес-центром АТО в понеділок.

"Незважаючи на численні звернення української сторони СЦКК через російську сторону СЦКК щодо сприяння у наданні гарантій безпеки (на території ОРДО та ОРЛО), з метою планування та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури (поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі тимчасово непідконтрольній Уряду України), керівництвом ОРДО та ОРЛО, в свою чергу, проводиться систематичне блокування вирішення даних питань", - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначили, що СЦКК тільки з початку вересня поточного року опрацьовано 56 заявок від підприємств на забезпечення режиму "Тиші" під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт поблизу лінії розмежування сторін. 


"У той же час керівництвом ОРДО та ОРЛО надано 26 гарантій безпеки на проведення робіт з виконання ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури", - зазначено в заяві.


"Отже, можна з впевненістю стверджувати, що керівництво ОРДО та ОРЛО вкотре показує свою незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки Донбаського регіону та створює перешкоди щодо відновлення цивільної інфраструктури Донбасу", - наголосили в СЦКК.

У спільному центрі зазначили, що відновлювальні роботи мають бути проведені на на фенольному заводі в Новгородському. В іншому випадку заходів, може бути спричинено руйнування протиаварійного захисту дамби та викид значної кількості шкідливих речовин.

Також роботи мають бути проведені в безпосередній близькості до лінії розмежування – на дамбі ставка-накопичувача стічних вод господарства "Бахмутський аграрний союз" в Новолуганському.

А поблизу Маріїнки роботи мають бути проведені по ремонту газоводів та запуску газорозподільчої станції.

Через категоричну відмову з боку ОРДЛО гарантувати безпеку, запуск газорозподільчій станції стає неможливий.

"Тобто, як наслідок даних дій керівництва ОРДО – 6 шкіл, 5 дитячих дошкільних установ, 26 тисяч мешканців Мар'їнки та сусідньої Красногорівки – не забезпечені газом для побутових потреб та позбавлені можливості опалювання в зимовий період. Також у зв’язку з відсутністю газопостачання вимушені простоювати "Красногорівський вогнетривкий завод", "Мар'їнський хлібозавод" та Мар'їнське молочне підприємство "Лактіс", - додали в СЦКК.

Українська правда

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