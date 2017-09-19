За фактом бійки під Чорноморським судом відкрили ще одне провадження
Слідчі кваліфікували сутички активістів і поліції під Чорноморським судом 18 вересня ще за однією статтею – як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Відзначається, що учасники акції розпиляли у бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку по працівниках поліції та службовому автобусу.
"У зв’язку з цим слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття кримінального провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше за фактом сутичок під Чорноморським судом 18 вересня було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
8 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими 20 антимайданівців, звинувачених в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси.
Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Мефьодов є громадянином Російської Федерації.
Під будівлею Чорноморського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.
За даними МВС, у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали близько 20 поліцейських і 15 бійців Нацгвардії.
Прокуратура Одещини заявила, що готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Чорноморського міського суду щодо фігурантів "справи 2 травня".
У ніч на 19 вересня на ще одного фігуранта справи "2 травня", який був виправданий 18 вересня, напали невідомі в Овідіополі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.
За інформацією журналістів, потерпілий – Євген Грищук.