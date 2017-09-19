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За фактом бійки під Чорноморським судом відкрили ще одне провадження

Вівторок, 19 вересня 2017, 10:48

Слідчі кваліфікували сутички активістів і поліції під Чорноморським судом 18 вересня ще за однією статтею – як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Відзначається, що учасники акції розпиляли у бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку по працівниках поліції та службовому автобусу.

"У зв’язку з цим слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про відкриття кримінального провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше за фактом сутичок під Чорноморським судом 18 вересня було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

8 вересня міський суд Чорноморська визнав невинуватими 20 антимайданівців, звинувачених в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси.

Після оголошення вироку двох фігурантів справи Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова знову затримали, оголосивши їм нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Мефьодов є громадянином Російської Федерації.

Під будівлею Чорноморського міського суду в Чорноморську виникли бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

За даними МВС, у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали близько 20 поліцейських і 15 бійців Нацгвардії. 

Прокуратура Одещини заявила, що готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Чорноморського міського суду щодо фігурантів "справи 2 травня".

У ніч на 19 вересня на ще одного фігуранта справи "2 травня", який був виправданий 18 вересня, напали невідомі в Овідіополі. Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований.

За інформацією журналістів, потерпілий – Євген Грищук.

Теми: Одесасудполіція
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