По факту драки под Черноморским судом открыли еще одно производство

Следователи квалифицировали стычки активистов и полиции под Черноморским судом 18 сентября еще по одной статье – как угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что участники акции распилили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку в работников полиции и служебный автобус.

"В связи с этим следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее по факту столкновений под Черноморским судом 18 сентября было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября городской суд Черноморска признал невиновными 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова снова задержали, объявив им новую подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Мефёдов является гражданином Российской Федерации.

Под зданием Черноморского суда возникли драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

По данным МВД, в ходе беспорядков около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Прокуратура Одесской области заявила, что готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор Черноморского суда по фигурантам "дела 2 мая".

Ночью 19 сентября на фигуранта дела "2 мая", который был оправдан 18 сентября городским судом Черноморска, напали неизвестные.

Нападение произошло в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

По информации журналистов, пострадавший – Евгений Грищук.