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Прокурор прийшов до мітингувальників під Одеською міськрадою

Середа, 20 вересня 2017, 14:35

Обласний прокурор Олег Жученко прийшов до учасників мітингу під Одеською міською радою у середу.

Про це повідомила прокуратура Одещини у Facebook.

Жученко розповів мітингувальникам, що слідчі прокуратури вивчають вилучену документацію у справі пожежі в таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.

"Слідчими прокуратури вилучена та вже вивчається документація з Одеської міської ради, у тому числі з департаменту освіти, структурних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та з інших установ", - зазначив він.

Також прокурор заявив, що він не згоден з виправдувальним вироком щодо 19 фігурантів "справи 2 травня" в Одесі, та що прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду.

Як повідомлялося, вранці 20 вересня під будівлею одеської мерії, де почалася сесія, зібралися приблизно 500 осіб.

Близько 11 години відбулася запекла бійка біля бічного входу будівлі. Втрутилися патрульні, дісталося і журналістам. У сесії оголосили перерву.

Згодом активісти за підтримки прокурора Одеської області Олега Жученка та начальника обласної поліції Дмитра Головіна пройшли в будівлю Одеської міськради та вимагали приїзду в місто президента.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. У результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні потрапили ще двоє дітей.

Читайте також: "Історія "Вікторії". Як у полум'ї одеської корупції загинули діти"

18 вересня міський суд Чорноморська визнав невинними звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаакціїсудсправа 2 травня
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