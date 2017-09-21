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Хроніка 21 вересня. Янукович – "проффесор", а Тимошенко з Божим благословінням

Четвер, 21 вересня 2017, 08:00
Хроніка 21 вересня. Янукович – проффесор, а Тимошенко з Божим благословінням
Владислав Скобельський, для УП

Найцікавіше:

2004. Янукович в анкеті назвав себе "проффесором"

2007. В Одесі б’ються проти пам’ятника Катерині ІІ

2009. Тимошенко стала прем’єром, бо "Господь не по силах хреста не дає"

2002, субота

Влада не допустить, щоб Україна пережила революцію, заявив президент Леонід Кучма.

"Більшість людей хоче стабільності, а не потрясінь", – пояснив він.

2004, вівторок

Віктор Янукович при заповненні анкети на посаду президента припустився помилки у графі "Вчене звання" і назавжди став "проффесором".

Також він написав назву свого рідного міста як "Енакієво" замість "Єнакієве", "прємьєр-міністр" замість "прем’єр-міністр" і вигадав букву "э" в "докторі экономічних наук".

Однак "проффесор" став найбільш влучною характеристикою не лише самого кандидата в президенти, але й стану вітчизняної науки загалом.

– У військовій прокуратурі Росії заявили, що чекають на допит екс-глави Єдиних Енергетичних систем України Юлії Тимошенко, яку можуть звинуватити у передачі хабарів офіцерам Міноборони Росії.

Раніше Тимошенко заявляла про план влади витягнути її на допит в Росію для подальшої ізоляції напередодні президентських виборів.

2006, четвер

– Янукович зазіхає на повноваження Ющенка.

Кабмін Віктора Януковича повернув до Секретаріату президента сім указів Віктора Ющенка. В уряді стверджують, що аби ці укази почали діяти, їх має скріпити підписами прем’єр та профільний міністр.

Представник президента у парламенті Юрій Ключковський назвав це вакханалією, бо прем’єр зобов’язаний підписувати укази, а не перебирати на себе повноваження глави держави.

На додачу Янукович заявив, що саме парламент, а не президент визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики.

2007, п’ятниця

– В Одесі сталося силове зіткнення козаків з міліцією та проросійських активістів.

Близько 300 представників українського козацтва зібрались у місті задля протесту проти відкриття пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Козаки називають її катом українського народу.

2009, понеділок

– Прем’єр Юлія Тимошенко розмірковує на тему власної богообраності та месіанства.

"Це не є випадковістю, що наша нечисленна команда прийшла до влади у цей період, бо існують слова: "Господь не по силах хреста не дає". Я думаю, що мусила опинитися у цей час у цьому місці та з цими випробуваннями".

 – Віктор Ющенко розповідає, як змінилася країна за часи його президентства.

"Головне, що Україна звикла до демократії. Тепер це інша країна. Свобода тепер – це природно для наших громадян, і вибори також".

2010, вівторок

– УП пише про конфлікт навколо приміщення, де розташовані держпідприємства "Термохолод" та "Укрспецекспорт".

"Він (Дмитро Саламатін, керівник "Укрспецекспорту" – УП) схопив офісне крісло, яке там стояло, і з усього маху вдарив мене по голові!" – переповідає один з епізодів конфлікту директор "Термохолоду" Юрій Кисельов.

Черговий конфуз стався із президентом Віктором Януковичем під час поїздки до Глухова разом із президентом Росії Дмитром Медведєвим.

"Ми із самому початку з Дмитром Анатолійовичем домовилися, що не будемо говорити про погане, а краще зробимо", – сказав гарант.

2011, середа

З України виїхав власник компанії "ПростоПрінт" Денис Олійников. За його словами, причиною від’їзду стали наміри влади арештувати Олійникова.

"Просто Прінт" стала відома через друк футболок з написом "Спасибо жителям Донбасса" – першої частини відомої кричалки футбольних фанатів про президента Януковича.

2012, п’ятниця

"Воду з-під крана не пити. Вночі ходити з ліхтарем, бо вуличне освітлення – погане. Водія просити дотримуватися правил дорожнього руху. Банкоматами не користуватися".

Такі поради містяться в інструкції ENEMO, що призначена для співробітників, які працюватимуть в Україні протягом тривалого часу.

Донецька міська рада проголосувала за надання російській мові регіонального статусу. Донецьк став десятим українським містом, де міськрада ухвалила таке рішення.

– Кандидат в нардепи Олександра Кужель вважає, що українці не вміють контролювати владу і вибирають не тих.

"Куме, ти віддаси мільйон? – Віддам. – А 10 мільйонів віддаси народу? – Віддам. – А кабанчика віддаси народу? – Кабанчика не віддам, він же мій!"розповіла анекдот з цього приводу Кужель.

2013, субота

– Спецпредставник Європарламенту Александр Кваснєвський жартує про те, що його місія в Україні спричинила невдоволення власної дружини.

"Я так багато проводжу часу в Україні, що дружина часом запитує, чи немає в мене там другої родини. На що я кажу: "Так, це пан Янукович і пані Тимошенко", – зізнався Кваснєвський.

2014, неділя

– Президент Петро Порошенко назвав причини Іловайської трагедії. "Перша – це здача позицій, які дозволили взяти в оточення військових. Друга – тепер я можу про це сказати – ударне угруповання з відновлення боєздатності, яке мало підійти на допомогу, затрималося на три дні", – сказав Порошенко.

Він додав, що міністра оборони Валерія Гелетея відправляти у відставку поки не збирається.

– З полону бойовиків звільнили ще 28 українських військових.

– Представники незаконних збройних формувань на сході України не виконують навіть перший пункт Мінського меморандуму, заявили в РНБО.

Мається на увазі пункт про припинення вогню. Так, за минулу добу в зоні проведення АТО загинули 2 військових, 8 дістали поранення.

А міністр фінансів США Джек Лью заявив, що від Росії очікують кроків у врегулюванні конфлікту на сході України до листопада, коли планується проведення саміту G20 в Австралії.

2015, понеділок

– Кінострічка "Зима у вогні" про Революцію Гідності посіла перше місце на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Стрічка здобула приз глядацьких симпатій у категорії "документальний фільм".

Повернутися в Україну планує оголошений у розшук екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

"Я вже в політиці. Буду використовувати всі технічні і технологічні можливості, щоб говорити з українцями", – заявив він.

2016, середа

Тристороння контактна група підписала у Мінську рамкове рішення про розведення сил і засобів. Воно заплановане лише на трьох ділянках і створює умови, за яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу.

– За 8 місяців 2016 року кількість тяжких злочинів зросла на 46% порівняно із 2014 роком, повідомив нардеп Микола Паламарчук. А направлення справ до суду скоротилося майже вдвічі.

– Україна отримає один мільярд доларів кредитних гарантій. Про таку домовленість за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом розповів президент Петро Порошенко.

– Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Виявилося, що йдеться про Павла Гречківського. ВРЮ попросила його призупинити свою діяльність до завершення розслідування.

Рустем Халілов, для УП

Теми: Україна XXI
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