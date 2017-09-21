Хроніка 21 вересня. Янукович – "проффесор", а Тимошенко з Божим благословінням

Найцікавіше: 2004. Янукович в анкеті назвав себе "проффесором" 2007. В Одесі б’ються проти пам’ятника Катерині ІІ 2009. Тимошенко стала прем’єром, бо "Господь не по силах хреста не дає"

2002, субота

– Влада не допустить, щоб Україна пережила революцію, заявив президент Леонід Кучма.

"Більшість людей хоче стабільності, а не потрясінь", – пояснив він.

2004, вівторок

– Віктор Янукович при заповненні анкети на посаду президента припустився помилки у графі "Вчене звання" і назавжди став "проффесором".

Також він написав назву свого рідного міста як "Енакієво" замість "Єнакієве", "прємьєр-міністр" замість "прем’єр-міністр" і вигадав букву "э" в "докторі экономічних наук".

Однак "проффесор" став найбільш влучною характеристикою не лише самого кандидата в президенти, але й стану вітчизняної науки загалом.

– У військовій прокуратурі Росії заявили, що чекають на допит екс-глави Єдиних Енергетичних систем України Юлії Тимошенко, яку можуть звинуватити у передачі хабарів офіцерам Міноборони Росії.

Раніше Тимошенко заявляла про план влади витягнути її на допит в Росію для подальшої ізоляції напередодні президентських виборів.

2006, четвер

– Янукович зазіхає на повноваження Ющенка.

Кабмін Віктора Януковича повернув до Секретаріату президента сім указів Віктора Ющенка. В уряді стверджують, що аби ці укази почали діяти, їх має скріпити підписами прем’єр та профільний міністр.

Представник президента у парламенті Юрій Ключковський назвав це вакханалією, бо прем’єр зобов’язаний підписувати укази, а не перебирати на себе повноваження глави держави.

На додачу Янукович заявив, що саме парламент, а не президент визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики.

2007, п’ятниця

– В Одесі сталося силове зіткнення козаків з міліцією та проросійських активістів.

Близько 300 представників українського козацтва зібрались у місті задля протесту проти відкриття пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Козаки називають її катом українського народу.

2009, понеділок

– Прем’єр Юлія Тимошенко розмірковує на тему власної богообраності та месіанства.

"Це не є випадковістю, що наша нечисленна команда прийшла до влади у цей період, бо існують слова: "Господь не по силах хреста не дає". Я думаю, що мусила опинитися у цей час у цьому місці та з цими випробуваннями".

– Віктор Ющенко розповідає, як змінилася країна за часи його президентства.

"Головне, що Україна звикла до демократії. Тепер це інша країна. Свобода тепер – це природно для наших громадян, і вибори також".

2010, вівторок

– УП пише про конфлікт навколо приміщення, де розташовані держпідприємства "Термохолод" та "Укрспецекспорт".

"Він (Дмитро Саламатін, керівник "Укрспецекспорту" – УП) схопив офісне крісло, яке там стояло, і з усього маху вдарив мене по голові!" – переповідає один з епізодів конфлікту директор "Термохолоду" Юрій Кисельов.

– Черговий конфуз стався із президентом Віктором Януковичем під час поїздки до Глухова разом із президентом Росії Дмитром Медведєвим.

"Ми із самому початку з Дмитром Анатолійовичем домовилися, що не будемо говорити про погане, а краще зробимо", – сказав гарант.

2011, середа

– З України виїхав власник компанії "ПростоПрінт" Денис Олійников. За його словами, причиною від’їзду стали наміри влади арештувати Олійникова.

"Просто Прінт" стала відома через друк футболок з написом "Спасибо жителям Донбасса" – першої частини відомої кричалки футбольних фанатів про президента Януковича.

2012, п’ятниця

– "Воду з-під крана не пити. Вночі ходити з ліхтарем, бо вуличне освітлення – погане. Водія просити дотримуватися правил дорожнього руху. Банкоматами не користуватися".

Такі поради містяться в інструкції ENEMO, що призначена для співробітників, які працюватимуть в Україні протягом тривалого часу.

– Донецька міська рада проголосувала за надання російській мові регіонального статусу. Донецьк став десятим українським містом, де міськрада ухвалила таке рішення.

– Кандидат в нардепи Олександра Кужель вважає, що українці не вміють контролювати владу і вибирають не тих.

"Куме, ти віддаси мільйон? – Віддам. – А 10 мільйонів віддаси народу? – Віддам. – А кабанчика віддаси народу? – Кабанчика не віддам, він же мій!" – розповіла анекдот з цього приводу Кужель.

2013, субота

– Спецпредставник Європарламенту Александр Кваснєвський жартує про те, що його місія в Україні спричинила невдоволення власної дружини.

"Я так багато проводжу часу в Україні, що дружина часом запитує, чи немає в мене там другої родини. На що я кажу: "Так, це пан Янукович і пані Тимошенко", – зізнався Кваснєвський.

2014, неділя

– Президент Петро Порошенко назвав причини Іловайської трагедії. "Перша – це здача позицій, які дозволили взяти в оточення військових. Друга – тепер я можу про це сказати – ударне угруповання з відновлення боєздатності, яке мало підійти на допомогу, затрималося на три дні", – сказав Порошенко.

Він додав, що міністра оборони Валерія Гелетея відправляти у відставку поки не збирається.

– З полону бойовиків звільнили ще 28 українських військових.

– Представники незаконних збройних формувань на сході України не виконують навіть перший пункт Мінського меморандуму, заявили в РНБО.

Мається на увазі пункт про припинення вогню. Так, за минулу добу в зоні проведення АТО загинули 2 військових, 8 дістали поранення.

А міністр фінансів США Джек Лью заявив, що від Росії очікують кроків у врегулюванні конфлікту на сході України до листопада, коли планується проведення саміту G20 в Австралії.

2015, понеділок

– Кінострічка "Зима у вогні" про Революцію Гідності посіла перше місце на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Стрічка здобула приз глядацьких симпатій у категорії "документальний фільм".

– Повернутися в Україну планує оголошений у розшук екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

"Я вже в політиці. Буду використовувати всі технічні і технологічні можливості, щоб говорити з українцями", – заявив він.

2016, середа

– Тристороння контактна група підписала у Мінську рамкове рішення про розведення сил і засобів. Воно заплановане лише на трьох ділянках і створює умови, за яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу.

– За 8 місяців 2016 року кількість тяжких злочинів зросла на 46% порівняно із 2014 роком, повідомив нардеп Микола Паламарчук. А направлення справ до суду скоротилося майже вдвічі.

– Україна отримає один мільярд доларів кредитних гарантій. Про таку домовленість за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом розповів президент Петро Порошенко.

– Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Виявилося, що йдеться про Павла Гречківського. ВРЮ попросила його призупинити свою діяльність до завершення розслідування.

Рустем Халілов, для УП