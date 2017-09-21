Янукович назвав арешт Лавриновича "політичною помстою"

Екс-президент Віктор Янукович назвав рішення суду взяти екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича у справі про захоплення влади, де фігурує і сам Янукович, "агонією та політичною помстою".

Звернення екс-президента розмістив на Facebook прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасір.

"Арешт екс-міністра юстиції Олександра Володимировича Лавриновича - це агонія і політична помста нинішньої верхівки влади України, яка намагається фабрикувати кримінальні справи проти своїх політичних опонентів", - заявив Янукович.

На його думку, ця справа - "мильна бульбашка", оскільки Лавринович "опинився за ґратами тому, що він, як міністр виконував покладені на нього законом функції".

"Я розумію той колосальний тиск, який чинить нинішня влада на суддів для ухвалення потрібних для неї рішень, однак вірю, що є і ті, які стоять на стороні закону і скасують незаконне рішення про арешт Олександра Лавриновича", - висловив надію Янукович.

Як повідомлялося, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Захист Лавриновича оскаржила рішення суду.

Раніше Генеральна прокуратура повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст до редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.