Янукович назвал арест Лавриновича “политической местью”

Экс-президент Виктор Янукович назвал решение суда взять экс-министра юстиции Александра Лавриновича в деле о захвате власти, где фигурирует и сам Янукович, "агонией и политической местью".

Обращение экс-президента разместил на Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Арест экс-министра юстиции Александра Владимировича Лавриновича - это агония и политическая месть нынешней верхушки власти Украины, которая пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов", - заявил Янукович.

По его мнению, это дело - "мыльный пузырь", поскольку Лавринович "оказался за решеткой потому, что он, как министр выполнял предписанные ему законом функции".

"Я понимаю то колоссальное давление, которое оказывает нынешняя власть на судей для принятия нужных для нее решений, однако верю, что есть и те, которые стоят на стороне закона и отменят незаконное решение об аресте Александра Лавриновича", - выразил надежду Янукович.

Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Защита Лавриновича обжаловала решение суда.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.