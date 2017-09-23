Пранкер в коментарі росЗМІ заявив, що таки розіграв Волкера

Російський пранкер Олексій Столяров на прізвисько Лексус заявив, що встиг від імені секретаря РНБО обговорити зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером Мінські угоди.

Про це він розповів в коментарі "РБК".

"У п'ятницю я годину спілкувався з Куртом Волкером, встигли обговорити Мінські угоди. Заява РНБО, що мене відразу розкусили, це маячня цілковита. Виглядає досить смішно на тлі того, що людина так довго спілкувалася. Весь цей час він вивідував стратегічні секрети і подальші плани щодо Донбасу", - заявив пранкер.

Столяров також вважає, що Волкер, напевно, розкусив його, коли він став називати спецпредставника "агентом Путіна".

"До цього він взагалі не розумів з ким насправді спілкується. У Держдепартаменті є служба, яка намагається запобігти атаці російських пранкерів, але, мабуть, погано працюють", - додав він.

Як повідомила 23 вересня РНБО, російському пранкеру, який представився секретарем РНБО Олександром Турчиновим, не вдалося розіграти спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

Раніше пранкери показали, що судді готові прислужитися президенту Петру Порошенку у справі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі щодо "прориву" кордону.