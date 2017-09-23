Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пранкер в комментарии росСМИ заявил, что таки разыграл Волкера

Суббота, 23 сентября 2017, 16:36

Российский пранкер Алексей Столяров на прозвище Лексус заявил, что успел от имени секретаря СНБО обсудить со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Минские соглашения.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК".

"В пятницу я час общался с Куртом Волкером, успели обсудить Минские соглашения. Заявление СНБО, что меня сразу раскусили, это бред полнейший. Выглядит довольно смешно на фоне того, что человек так долго общался. Все это время он выведывал стратегические секреты и дальнейшие планы по Донбассу", - заявил пранкер.

Столяров также считает, что Волкер, наверное, раскусил его, когда он стал называть спецпредставителя "агентом Путина".

"До этого он вообще не понимал с кем на самом деле общается. У Госдепартамента есть служба, которая пытается предотвратить атаку российских пранкеров, но видимо плохо работают", - добавил он.

Как сообщил 23 сентября СНБО, российскому пранкеру, представившимуся секретарем СНБО Александром Турчиновым, не удалось разыграть спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Ранее пранкеры показали, что судьи готовы услужить президенту Петру Порошенко в деле лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили по "прорыву" границы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОТурчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: