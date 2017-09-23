Пранкер в комментарии росСМИ заявил, что таки разыграл Волкера

Российский пранкер Алексей Столяров на прозвище Лексус заявил, что успел от имени секретаря СНБО обсудить со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Минские соглашения.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК".

"В пятницу я час общался с Куртом Волкером, успели обсудить Минские соглашения. Заявление СНБО, что меня сразу раскусили, это бред полнейший. Выглядит довольно смешно на фоне того, что человек так долго общался. Все это время он выведывал стратегические секреты и дальнейшие планы по Донбассу", - заявил пранкер.

Столяров также считает, что Волкер, наверное, раскусил его, когда он стал называть спецпредставителя "агентом Путина".

"До этого он вообще не понимал с кем на самом деле общается. У Госдепартамента есть служба, которая пытается предотвратить атаку российских пранкеров, но видимо плохо работают", - добавил он.

Как сообщил 23 сентября СНБО, российскому пранкеру, представившимуся секретарем СНБО Александром Турчиновым, не удалось разыграть спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Ранее пранкеры показали, что судьи готовы услужить президенту Петру Порошенко в деле лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили по "прорыву" границы.