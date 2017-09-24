В МВС назвали фейком заяви бойовиків про затриманих "українських розвідників"
Радник глави МВС Зорян Шкіряк спростував заяви бойовиків ОРДО про нібито затримання 6 українських розвідників за підозрою у причетності до підриву авто "міністра доходів та зборів ДНР" Олександра Тимофєєва.
Про це Шкіряк заявив 24 вересня.
Повідомлення бойовиків він назвав "черговим російсько-сепаратиським фейком".
"Бандити продовжують ганебну практику спецслужб РФ з призначення винних. Це повна маячня і суцільний інформаційний фейк. Задля виправдання своєї прямої участі у спробі вбивства можливого конкурента в результаті внутрішніх розборок, ватажок російсько-терористичної банди "ДНР" Захарченко і його поплічники вдаються до спроб ввести всіх в оману", - зазначив радник глави МВС України.
Він також припустив, що затримані особи "під тортурами на камери визнають свою провину, залучення акторів для цього спектаклю цілком можливе".
Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ.
За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані.
Водночас онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані.
Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий.
Ввечері 23 вересня бойовики ОРДО заявили про затримання 6 причетних до підриву так званого "міністра доходів і зборів" Олександра Тимофєєва з позивним "Ташкент".
Також кілька підконтрольних "ДНР" телеканалів випустили сюжети з неушкодженим Тимофєєвим,
Українська правда