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В МВД назвали фейком заявления ОРДО о задержанных "украинских разведчиках"

Воскресенье, 24 сентября 2017, 16:04
В МВД назвали фейком заявления ОРДО о задержанных украинских разведчиках

Советник главы МВД Зоряк Шкиряк опроверг заявления боевиков ОРДО о якобы задержании 6 украинских разведчиков по подозрению в причастности к подрыву авто "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Об этом Шкиряк заявил 24 сентября.

Сообщение боевиков он назвал "очередным российско-сепаратистских фейком".

"Бандиты продолжают позорную практику спецслужб РФ по назначению виновных. Это полный бред и сплошной информационный фейк. Для оправдания своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента в результате внутренних разборок, главарь российско-террористической банды "ДНР" Захарченко и его приспешники прибегают к попыткам ввести всех в заблуждение", - отметил советник главы МВД Украины.

Он также предположил, что задержанные лица "под пытками на камеры признают свою вину, причем привлечение актеров для этого спектакля вполне вероятно".

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ.

По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

Вечером 23 сентября боевики ОРДО заявили о задержании 6 причастных к взрыву так называемого "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева с позывным "Ташкент".

Также несколько подконтрольных "ДНР" телеканалов вечером выпустили сюжеты с невредимым Тимофеевым.

Украинская правда 

Темы: ДонбассДНРМВД
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