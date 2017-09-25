Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 25 вересня на Українській правді.

Резонанс дня. У селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

Затримання дня. Правоохоронці затримали екс-директора ДП "Інформаційні судові системи" Леоніда Богданова при перетині кордону. Генпрокуратура підозрює колишнього директора ДП "Інформаційні судові системи" у заволодінні 6,4 мільйона гривень під час закупівлі обладнання для відеоконференцзв'язку для судів.

Скандал дня. Amnesty International наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де "її використовують для вбивств тисяч мирних жителів".

"У 2014 році Укрінмаш підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану. Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписанткою якого є Україна", - заявляють у Amnesty.

При цьому, як УП повідомив представник фірми, "Укрінмаш" ніколи не постачала зброю до Південного Судану, а заяви Amnesty International повністю не відповідають дійсності.

Про закон "Про освіту". Президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", ухвалений парламентом 5 вересня.

Про "гроші Януковича". Генеральна прокуратура розпочала спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем коштів.

Про Довгого. У прокуратурі Києва вручили оновлена підозру народному депутату з групи "Воля народу" Олесю Довгому.

Про вибори в Європі. Консервативний блок у складі Християнсько-соціального союзу і Християнсько-демократичного союзу, який очолює Ангела Меркель, здобув перемогу на парламентських виборах в Німеччині.

А ось французькому президенту Еммануелю Макрону пощастило менше. У Франції в неділю переобрали 171 з 348 членів Сенату – верхньої палати парламенту, і впевнену перемогу на виборах здобули республіканці. Новостворена центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" налічувала 29 місць в Сенаті і сподівалася збільшити своє представництво, але замість цього втратила двох сенаторів і тепер має 27 представників.