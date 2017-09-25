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Главные новости дня

Понедельник, 25 сентября 2017, 20:59

Подборка самых важных новостей за 25 сентября на Украинской правде.

Резонанс дня. В селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и забили его до смерти.

Задержание дня. Правоохранители задержали экс-директора ГП "Информационные судебные системы" Леонида Богданова при пересечении границы. Генпрокуратура подозревает Богданова в завладении 6,4 миллиона гривен при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов.

Скандал дня. Amnesty International приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где "ее используют для убийств тысяч мирных жителей".

"В 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, пидписанткой которого является Украина", - заявляют в Amnesty.

При этом, как УП сообщил представитель компании, "Укринмаш" никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International полностью не соответствуют действительности.

О законе "Об образовании". Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.

О "деньгах Януковича". Генеральная прокуратура начала спецконфискацию 200 миллионов долларов из похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем средств.

О Довгом. В прокуратуре Киева вручили обновленное подозрение народному депутату из группы "Воля народа" Олесю Довгому.

О выборах в Европе. Консервативный блок в составе Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза, возглавляемый Ангелой Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии.

А вот французскому президенту Эммануэлю Макрону повезло меньше. Во Франции в воскресенье переизбрали 171 из 348 членов Сената - верхней палаты парламента, и уверенную победу на выборах одержали республиканцы. Центристская партия Макрона "Вперед, Республика!" насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЯнуковичДовгий
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