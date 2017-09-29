Головні новини дня – за 60 секунд

Смерть депутата Черкаської міськради, літак, який розбився на Хмельниччині, Калинівка, колишній охоронець Яроша, шпигуни, Гелетей, ціни на газ, Верховний Суд - новини, які обговорювали 29 вересня.

Про смерть депутата Черкаської міськради. 28 вересня близько 23:00 невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.

Про літак, який розбився на Хмельниччині. 29 вересня, о 12.21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 в районі населеного пункту Старокостянтинів. У результаті авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло.

Про Калинівку. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

Про колишнього охоронця Яроша. Колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник місяць тому, перебуває в російському СІЗО, проте він законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня.

Про шпигунів. У Сімферополі Федеральна служба безпеки Росії затримала двох росіян, один з яких військовослужбовець, за підозрою в шпигунстві на користь України.

Про Гелетея. Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.

Про ціну на газ. "На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. І в державному бюджеті України на 2018 рік закладена ціна на газ на рівні 2017 року", - запевняє віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Про Верховний Суд. Вища рада правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного Суду України, яких передадуть на підпис президенту.

Серед кандидатів опинились судді, які колись ув'язнили нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.