Верховна Рада витратила більше мільйона на прапор

Верховна Рада витратила 1,3 млн грн. на перенесення стаціонарної експозиції "Прапор України".

Це випливає з тендерної документації, яка розміщена на сайт публічних закупівель Prozorro.

Роботи з перенесення прапора з другого поверху на сходи між першим та другим поверхом парламентських кулуарів по документах провели як "капітальний ремонт та реставрацію".

При цьому дерев’яну експозицію замінили на мармурну. Також у документах йдеться, що герб з позолотою коштував 18,1 тисячу гривень.

Участь у тендері брала лише одна фірма - ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження". Протокол погодження договірної ціни зі сторони Верховної Ради підписав перший заступник керівника Апарату ВРУ – керуючий справами Петро Боднар.

Власник фірми Ярослав Граужис у 6-му скликанні був помічником депутата-регіонала Юлії Ковальової.

23 серпня у День Прапору стаціонарну експозицію "Прапор України" у Верховній Раді відкрив Андрій Парубій.

В експозиції використовується прапор, який вперше внесли до сесійної зали парламенту 24 серпня 1991 року.

Українська правда