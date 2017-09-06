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Гройсман: Скажіть на місцях, щоб дружили з прогнозом погоди

Середа, 6 вересня 2017, 13:28

Влада на місцях має завершити підготовку до нового опалювального сезону та з настанням холодів ретельно вивчати прогноз погоди, аби перший сніг не став проблемою та не призвів до колапсу.

Про це заявив 6 вересня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

"Скажіть усім на місцях, щоб вони не забували дружити з прогнозом погоди, щоб перший сніг не став несподіваним, не став черговим випробуванням, бо раптом так трапилося. Все ж готово, запаси усі є, треба тільки не проспати і все буде гаразд", – сказав прем’єр.

Гройсман закликав владу на усіх рівнях зробити усе необхідне для того, щоб завершити підготовку до зими та просто очікувати зміни погодних умов.

"Ми нормально розпочнемо та пройдемо черговий опалювальний сезон. Ми достатньо маємо запасів газу, у нас буде все нормально з електричною енергією, хоча це далося нам нелегко. У нас все нормально буде з теплом в оселях українців", – запевнив він.

Водночас прем’єр підкреслив, що забезпечення осель громадян теплом та світлом належить до компетенції місцевої влади.

Теми: Кабінет міністрівопаленняенергетика
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