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У Довгого кажуть, що в його декларації лише одне технічне порушення

Вівторок, 10 жовтня 2017, 18:05

У народного депутата від "Волі народу" Олеся Довгого заявили, що НАЗК не знайшло в його декларації порушень, за які передбачалася б відповідальність.

Про це у вівторок повідомила прес-служба Довгого.

Під час перевірки декларації було виявлено лише одне технічне порушення, яке не тягне за собою відповідальності.

"У НАЗК підтвердили: законність його статків, вказаних у декларації; точність оцінки задекларованих активів; відсутність конфлікту інтересів", - заявили у Довгого.

"Олесь Довгий тільки один раз вказав квартиру, у якій на той час проживав з дружиною, у розділі, який відноситься до нього, і не вказав цього приміщення повторно в розділі, який стосувався дружини", - сказано в повідомленні.

Як зазначає прес-служба політика, у своїх роз'ясненнях НАЗК неоднозначно трактує норми статті п.2 ч.1 ст.46 закону "Про запобігання корупції", і в декларантів може скластися думка, що один і той же об'єкт нерухомості, яким користується декларант і члени його сім'ї, потрібно вказувати в декларації тільки один раз.

Як відомо, Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення у декларації депутата Верховної Ради від "Волі народу" Олеся Довгого за 2015 рік.

У відомстві заявили, що нардеп не зазначив у розділі "Об'єкти нерухомості" відомості про квартиру в Києві, якою користується його дружина і яка є фактичним місцем проживання Довгого.

Як відомо, за 2015 рік Довгий задекларував 95 картин XIX-XXI ст, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 мільйона доларів готівкою.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з Олеся Довгого

22 вересня Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.

Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало державі збитків на 82 мільйона гривень.

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Українська правда

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Теми: ДовгийдеклараціїНАЗК
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