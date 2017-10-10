У Довгого говорят, что в его декларации только одно техническое нарушение

У народного депутата от "Воли народа" Олеся Довгого заявили, что НАПК не нашло в его декларации нарушений, за которые предусматривалась бы ответственность.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Довгого.

Во время проверки декларации было обнаружено лишь одно техническое нарушение, которое не влечет за собой ответственности.

"В НАПК подтвердили: законность его состояния, указанных в Декларации, точность оценки задекларированных активов, отсутствие конфликта интересов", - заявили в Довгого.

"Олесь Довгий только один раз указал квартиру, в которой в то время проживал с женой, в разделе, который относится к нему, и не указал этого помещения повторно в разделе, который относился к жене", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба политика, в своих разъяснениях НАПК неоднозначно трактует нормы статьи п.2 ч.1 ст.46 закона "О предупреждении коррупции", и у декларантов может сложиться мнение, что один и тот же объект недвижимости, которым пользуется декларант и члены его семьи, нужно указывать в декларации только один раз.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в декларации депутата Верховной Рады от "Воли народа" Олеся Довгого 2015 года.

В ведомстве заявили, что нардеп не указал в разделе "Объекты недвижимости" сведения о квартире в Киеве, которой пользуется его жена и которая является фактическим местом проживания Довгого.

Как известно, 2015 года Довгий задекларировал 95 картин XIX-XXI вв, 10 статуй, 11 наручных часов и 1,5 миллиона долларов наличными.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с Олеся Довгого.

22 сентября Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Довгому.

Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло государству ущерб на 82 млн гривен.

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Украинская правда