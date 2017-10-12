Всупереч санкціям Росія купує ПЗ Microsoft

Програмне забезпечення компанії Microsoft Corp купують державні організації та фірми в Росії і Криму, незважаючи на санкції, що забороняють компаніям, що працюють в США, вести з ними справи.

Про це свідчать офіційні документи, пише Reuters.

Дані, зареєстровані в базі державних закупівель Росії, виявляють прогалини в тому, як іноземні уряди і фірми виконують санкції США, накладені на Росію за анексію Криму в 2014 році.

Продукти в кожному випадку були продані через третіх осіб та у Reuters немає ніяких доказів того, що Microsoft продала продукти безпосередньо організаціям, які потрапили під санкції.

"Microsoft прихильна дотриманню вимог законодавства, і ми розглядали це питання в останні тижні", - повідомив представник Microsoft у відповідь на запит Reuters.

За його словами, компанія стежить за дотриманням всіх умов, включаючи негайне припинення ймовірних неправомірних продажів партнерами.

Дослідивши реєстр держзакупівель, агентство з'ясувало, що державні органи Росії і Криму, на які поширюються санкції, придбали понад 5000 продуктів Microsoft на суму близько 60 мільйонів рублів (1,03 мільйона доларів).

При цьому особливо примітним покупцем Microsoft, як показує база даних, є "Главгосэкспертиза", державне проектно-конструкторське агентство, що займається будівництвом моста з Росії до Криму і оздоровчим курортом "Крим", яке використовує міністерство оборони Росії.

Серед покупців також виробник зброї, зокрема сумнозвісного ЗРК "Бук", Алмаз-Антей, який не відповів на прохання про коментарі, і Рятувальний центр міністерства оборони в Криму, що також відмовився від коментарів.

"Главгосэпертиза" на запит агентства заявила, що "компанія працює в рамках російської правової бази".

Після запровадження санкцій Microsoft здійснила кроки, щоб запобігти продажам своєї продукції компаніям, які потрапили під санкції. Але люди, які беруть участь в угодах, повідомили, що можна знайти способи обійти перешкоди.

Так, наприклад, як показує реєстр, в червні 2016 року завод "Море", що базується в Криму, придбав 150 ліцензій Windows Server, SQL Server і Office у фірми "Web-Potok", зареєстрованої в Москві.

"Якби ми купили безпосередньо у Microsoft, це були б санкції", - заявив агентству по телефону працівник заводу на умовах анонімності.

"Але не було ніяких проблем з російськими фірмами", - додав він.

Ще один спосіб обійти обмеження - реєструвати продукт Microsoft, не надаючи кримську адресу.