Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Всупереч санкціям Росія купує ПЗ Microsoft

Четвер, 12 жовтня 2017, 06:51

Програмне забезпечення компанії Microsoft Corp купують державні організації та фірми в Росії і Криму, незважаючи на санкції, що забороняють компаніям, що працюють в США, вести з ними справи.

Про це свідчать офіційні документи, пише Reuters.

Дані, зареєстровані в базі державних закупівель Росії, виявляють прогалини в тому, як іноземні уряди і фірми виконують санкції США, накладені на Росію за анексію Криму в 2014 році.

Продукти в кожному випадку були продані через третіх осіб  та у Reuters немає ніяких доказів того, що Microsoft продала продукти безпосередньо організаціям, які потрапили під санкції.

"Microsoft прихильна дотриманню вимог законодавства, і ми розглядали це питання в останні тижні", - повідомив представник Microsoft у відповідь на запит Reuters.

За його словами, компанія стежить за дотриманням всіх умов, включаючи негайне припинення ймовірних неправомірних продажів партнерами.

Дослідивши реєстр держзакупівель, агентство з'ясувало, що державні органи Росії і Криму, на які поширюються санкції, придбали понад 5000 продуктів Microsoft на суму близько 60 мільйонів рублів (1,03 мільйона доларів).

При цьому особливо примітним покупцем Microsoft, як показує база даних, є "Главгосэкспертиза", державне проектно-конструкторське агентство, що займається будівництвом моста з Росії до Криму і оздоровчим курортом "Крим", яке використовує міністерство оборони Росії.

Серед покупців також виробник зброї, зокрема сумнозвісного ЗРК "Бук", Алмаз-Антей, який не відповів на прохання про коментарі, і Рятувальний центр міністерства оборони в Криму, що також відмовився від коментарів.

"Главгосэпертиза" на запит агентства заявила, що "компанія працює в рамках російської правової бази".

Після запровадження санкцій Microsoft здійснила кроки, щоб запобігти продажам своєї продукції компаніям, які потрапили під санкції. Але люди, які беруть участь в угодах, повідомили, що можна знайти способи обійти перешкоди.

Так, наприклад, як показує реєстр, в червні 2016 року завод "Море", що базується в Криму, придбав 150 ліцензій Windows Server, SQL Server і Office у фірми "Web-Potok", зареєстрованої в Москві.

"Якби ми купили безпосередньо у Microsoft, це були б санкції", - заявив агентству по телефону працівник заводу на умовах анонімності.

"Але не було ніяких проблем з російськими фірмами", - додав він.

Ще один спосіб обійти обмеження - реєструвати продукт Microsoft, не надаючи кримську адресу.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосіяКримСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
санкції
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: