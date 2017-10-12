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Катастрофа МН17: СБУ вызывает на допрос российских военных

Четверг, 12 октября 2017, 10:56
Катастрофа МН17: СБУ вызывает на допрос российских военных

Служба безопасности Украины вызывает на допрос подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines в 2014 году российского военного Сергея Дубинского и еще 4 россиян.

Об этом сообщают "Українські новини", со ссылкой на публикацию повесток в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".

"Российский военный, бывший начальник разведки так называемой "ДНР" Сергей Дубинский (позывные "Петровский" и "Хмурый"), 9 августа 1964 года рождения, вызывается в Главное следственное управление СБУ на 26-31 октября для вручения сообщения о подозрении и допроса", - сказано в опубликованной повестке.

На эти же даты на допрос также вызваны граждане РФ, воевавшие на Донбассе, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

Кроме того, на 16-19 октября в СБУ, в рамках этого же уголовного производства, вызываются на допрос граждане Украины Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко, Леонид Харченко.

Ранее сообщалось, что российский офицер генерал-майор Сергей Дубинский, которого считают организатором транспортировки на Донбасс российского "Бука", больше всех беспокоился судьбой задержанного в августе этого года  в Крыму экс-командира батальона "Керчь" боевиков "ДНР" Вадима Погодина.

По мнению российских СМИ, подобное беспокойство вызвано тем, что  боевик мог бы рассказать подробности того, как был сбит малайзийский Боинг.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

Темы: MH17СБУРосcияДНР
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