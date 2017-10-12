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Полторак похвалив свого підозрюваного в корупції заступника

Четвер, 12 жовтня 2017, 15:29
Полторак похвалив свого підозрюваного в корупції заступника
mil.gov.ua

Міністр оборони України Степан Полторак прокоментував затримання правоохоронцями його заступника Ігоря Павловського.

Свій коментар він надав журналістам у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Генерал Павловський виконував свої обов'язки з першого дня агресії, виконував їх досить високопрофесійно. Він був керівником АТО-Маріуполь під час активних бойових дій там. Але якщо він причетний до злочину, він повинен за це відповісти", - сказав Полторак.

Водночас міністр попросив не "вішати ярлик злочинця" на людину до рішення суду.

"Але хочу звернутися до всіх громадян України, якщо ми хочемо побудувати цивілізоване суспільство... Не потрібно звинувачувати людей всіх, не тільки Павловського, до рішення суду, і не вішати на них ярлики з тим, що вони злочинці", - зазначив він.

Полторак стверджує, що тікати Павловському з України "нікуди", оскільки в РФ щодо нього відкрили три кримінальні справи.

Він також підкреслив, що розслідування не повинно затягуватися і має бути об'єктивним.

Глава Міноборони назвав затримання свого заступника одним з найбільш неприємних випадків для себе.

Відповідаючи на питання, чи готовий він подати у відставку, якщо суд доведе провину Павловського, Полторак заявив: "Я готовий до цього в будь-який час".

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.

Крім того, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще двом: начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Теми: ПолторакМінобороникорупція
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