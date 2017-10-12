Полторак похвалил своего подозреваемого в коррупции заместителя

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал задержание правоохранителями его заместителя Игоря Павловского.

Свой комментарий он дал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого дня агрессии, выполнял их достаточно высокопрофессионально. Он был руководителем АТО-Мариуполь во время активных боевых действий там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить", - сказал Полторак.

При этом министр попросил не "вешать ярлык преступника" на человека до решения суда.

"Но хочу обратиться ко всем гражданам Украины, если мы хотим построить цивилизованное общество… Не нужно обвинять людей всех, не только Павловского, до решения суда, и не вешать на них ярлыки с тем, что он преступник", - отметил он.

Полторак утверждает, что бежать Павловскому из Украины "некуда", поскольку в РФ в отношении него открыли три уголовных дела.

Он также подчеркнул, что расследование не должно затягиваться и должно быть объективным.

Глава Минобороны назвал задержание своего заместителя одним из самых неприятных случаев для себя.

Отвечая на вопрос, готов ли он подать в отставку, если суд докажет вину Павловского, Полторак заявил: "Я готов к этому в любое время".

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.



Кроме того, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще двум: начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.