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НАБУ: Трофименку повідомлено про підозру

Понеділок, 16 жовтня 2017, 18:14
НАБУ: Трофименку повідомлено про підозру

Затриманому інвестору компанії "Трейд Коммодіті" Володимиру Трофименку повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про це УП повідомили у прес-службі НАБУ. 

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали фактичного власника комерційного підприємства за підозрою у розтраті коштів держбюджету в особливо великих розмірах під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

"За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міноборони України вчинили злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 млн гривень. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні НАБУ. 

Санкція  статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За даними відомства, досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

На уточнення УП у відомстві зазначили, що йдеться саме про Трофименка, про затримання якого раніше повідомили у прес-службі компанії "Трейд Коммодіті"

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Також  Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті та заперечив зв'язок з цією компанією депутата Олександра Грановського.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ.  Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Олег Твердь, УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМінобороникорупція
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