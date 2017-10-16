Суд з обрання запобіжного заходу Трофименку відбудеться у вівторок - Касько

Судове засідання з обрання запобіжного заходу затриманому у Києві інвестору компанії "Трейд Коммодіті" Володимиру Трофименку може відбутися у вівторок, 17 жовтня.

Про це ввечері 16 жовтня в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив захисник компанії "Трейд Коммодіті" Віталій Касько.

"Ми (сторона захисту) просили НАБУ зробити це (провести засідання суду) чимшвидше, НАБУ обіцяє зробити це завтра. Не бачу підстав для подальшого перебування під вартою для нашого клієнта, враховуючи підозру та те, як відбувалося затримання",- заявив він.

Касько також заявив, що Трофименка після прес-конференції було затримано без дозволу суду.

"Не було жодних підстав сумніватися у тому, що він залишить країну чи буде намагатися ухилятися від слідства. Він брав участь у публічному заході (прес-конференції), сам зголосився взяти у ньому участь... Його затримання без ухвали слідчого судді виглядає як свавілля і вочевидь порушує законодавство", - заявив Касько.

Він додав, що клопотання про домашній арешт адвокати не подавали.

"Щоб це робити, треба мати обґрунтовану підозру. Підозра, яка є, на нашу думку - необґрутована, і застосування жодного запобіжного заходу бути не може", - додав Касько.

Як відомо, Володимира Трофименка було затримано невдовзі після спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським у Києві 16 жовтня.

НАБУ повідомило йому про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ.

За даними відомства, досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Українська правда