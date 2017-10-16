Суд по избранию меры пресечения Трофименко состоится во вторник - Касько

Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному в Киеве инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко может произойти во вторник, 17 октября.

Об этом вечером 16 октября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил защитник компании "Трейд Коммодити" Виталий Касько.

"Мы (сторона защиты) просили НАБУ сделать это (провести заседание суда) поскорее, НАБУ обещает сделать это завтра. Не вижу оснований для дальнейшего содержания под стражей для нашего клиента, учитывая подозрение и то, как происходило задержание", - заявил он.

Касько добавил, что Трофименко после пресс-конференции был задержан без решения суда.

"Не было никаких оснований сомневаться в том, что он покинет страну или будет пытаться уклоняться от следствия. Он принимал участие в публичном мероприятии (пресс-конференции), сам вызвался принять в нем участие ... Его задержание без решения следственного судьи выглядит как произвол и очевидно нарушает законодательство", - заявил Касько.

Он отметил, что ходатайство о домашнем аресте адвокаты не подавали.

"Чтобы это делать, нужно иметь обоснованное подозрениею. Подозрение, которое есть, по нашему мнению - необосновано и применения какой-либо меры пресечения быть не может", - добавил Касько.

Как известно, Владимир Трофименко был задержан вскоре после совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским в Киеве 16 октября.

НАБУ сообщило ему о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ.

По данным ведомства, досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.

Украинская правда