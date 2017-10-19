Розенблат про коштовності: це подарунки для маленьких діточок

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат заявив, що детективи НАБУ вилучили у нього коштовності, які він віз, щоб подарувати родичам.

Про це Розенблат заявив в ефірі телеканалу "112".

"Працівники НАБУ почали без рішення суду обшукувати мої речі. Вони вилучили телефони, паспорти, квитки, подарунки, що я віз до своїх племінниць – біжутерію", - сказав він.

Він заявив, що не хоче коментувати інформацію "про якісь там діаманти".

"Вони (прикраси, - ред.) були золоті, це були подарунки для маленьких діточок", - зазначив нардеп.

Як відомо, 19 жовтня Борислава Розенблата детективи НАБУ вивели з літака, і забрали паспорти, він має намір писати заяву до поліції. При цьому його адвокат Олексій Шевчук спочатку наголосив, що у Розенблата не було коштовностей.

Адвокат зазначив, що о 10 годині ранку в четвер Розенблат повідомив НАБУ про те, що на 3 дні поїде за межі країни і продемонстрував зворотній квиток.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.