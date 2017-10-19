Розенблат о драгоценностях: это подарки для маленьких детишек
Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявил, что детективы НАБУ изъяли у него драгоценности, которые он вез, чтобы подарить родственникам.
Об этом Розенблат заявил в эфире телеканала "112".
"Работники НАБУ начали без решения суда обыскивать мои вещи. Они изъяли телефоны, паспорта, билеты, подарки, что я вез в своих племянниц - бижутерию", - сказал он.
Он заявил, что не хочет комментировать информацию "о каких-то бриллиантах".
"Они (украшения, - ред.) были золотые, это были подарки для маленьких детишек", - отметил нардеп.
Как известно, 19 октября Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.
Адвокат отметил, что в 10:00 утра в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, чтона 3 дня уедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет.
19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.
24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.
17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.