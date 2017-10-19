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Розенблат о драгоценностях: это подарки для маленьких детишек

Четверг, 19 октября 2017, 21:28

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявил, что детективы НАБУ изъяли у него драгоценности, которые он вез, чтобы подарить родственникам.

Об этом Розенблат заявил в эфире телеканала "112".

"Работники НАБУ начали без решения суда обыскивать мои вещи. Они изъяли телефоны, паспорта, билеты, подарки, что я вез в своих племянниц - бижутерию", - сказал он.

Он заявил, что не хочет комментировать информацию "о каких-то бриллиантах".

"Они (украшения, - ред.) были золотые, это были подарки для маленьких детишек", - отметил нардеп.

Как известно, 19 октября Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.

Адвокат отметил, что в 10:00 утра в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, чтона 3 дня уедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет.

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Темы: РозенблатНАБУ
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