Порошенко просить КС якнайшвидше дати висновок щодо недоторканності

Президент Петро Порошенко закликає Конституційний суд якомога швидше розглянути законопроекти про скасування депутатської недоторканності і дати по них висновки.

Про це він заявив під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у Бортничах (Київ) 20 жовтня.

"Прошу Конституційний суд якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати хід змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати 1 читання", - сказав Порошенко.

Він додав, що це можна зробили швидко, бо Конституційний суд вже розглядав подібний законопроект, і висновок його був позитивним.

"Зараз є всі шанси, щоб отримати його найближчим часом. Я сподіваюся, що вже на наступній сесії, весною, Верховна рада дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва розпочався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметівперед Верховною Радою.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

Але усі три законопроекти про вибори до Верховної Ради нардепи провалили.

Увечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували.

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Ірина Балачук, УП