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Порошенко просит КС поскорее дать заключение по неприкосновенности

Пятница, 20 октября 2017, 16:05

Президент Петр Порошенко призывает Конституционный суд как можно скорее рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и дать по ним заключения.

Об этом он заявил во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы в Бортничах (Киев) 20 октября.

"Прошу Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть этот вопрос, разблокировать ход изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, вернуть его в парламент и дать возможность уже на этой сессии проголосовать 1 чтение", - сказал Порошенко.

Он добавил, что это можно сделали быстро, потому что Конституционный суд уже рассматривал подобный законопроект, и вывод его был положительным.

"Сейчас есть все шансы, чтобы получить его в ближайшее время. Я надеюсь, что уже на следующей сессии, весной, Верховная Рада даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение об отмене депутатской неприкосновенности", - подытожил Порошенко.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

19 октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

Но все три законопроекта о выборах в Верховную Раду нардепы провалили.

Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.

Политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили, что будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга начали выходить из акции.

Ирина Балачук, УП

Темы: Порошенконеприкосновенность
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