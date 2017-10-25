Водій Volkswagen: Я їхав на зелене, Lexus вилетів на шаленій швидкості

Водій автомобіля "Volkswagen Touareg" Геннадій Дронов повністю покладає відповідальність за аварію на вулиці Сумській у Харкові на водія "Lexus" Олену Зайцеву.



Про це йдеться в його офіційній заяві, оприлюдненій адвокатом Сергієм Перепелицею в Facebook.



"У зв'язку з поганим самопочуттям унаслідок отриманих травм, я не міг дати пояснень із приводу того, що сталося, раніше. Вже знаю, що є безліч версій перебігу подій, але хотілося б дати офіційний коментар із приводу ДТП, яке сталося 18.10.2017 року, учасником якого, на превеликий жаль, мені довелося стати", – йдеться у ній.



"Хочу заявити, що, виїжджаючи на перехрестя вулиці Сумської та провулку Мечникова, я рухався на зелений сигнал світлофора. Я переконався в безпеці переїзду вулиці Сумської, дивився по сторонах, і під час цього – автомобіля Lexus не було в полі зору. Після чого я почав рух до перехрестя, вже зосередившись на пішохідному переході через провулок Мечникова", – заявляє Дронов.



"Все сталося так швидко, що я навіть не одразу зрозумів, що сталося. Автомобіль Lexus вискочив на перехрестя раптово, з нізвідки! Я не бачив його і не міг бачити, оскільки Lexus вилетів на перехрестя з шаленою швидкістю. Його не було, коли я починав рух, а з того моменту до зіткнення пройшли лічені секунди", – уточнює водій Volkswagen.



Дронов також висловив співчуття на адресу близьких загиблих і постраждалих від жахливої ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus зіткнувся з Volkswagen Touareg і вилетів на тротуар, внаслідок чого загинули 5 осіб, ще 6 отримали травми різної міри тяжкості.

За кермом Lexus була 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у крові Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Водій Volkswagen Touareg проходить у справі свідком, хоча його статус може бути змінено. Дронова взяли під охорону.



Родичі Зайцевої публічно попросили "вибачення за дочку" у родичів загиблих і постраждалих у ДТП, а також запропонували фінансову допомогу сім'ям загиблих.

Олена Рощенко, УП