Мосійчук у замаху на себе звинувачує Росію

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що замовники теракту, в результаті якого він і ще троє людей отримали поранення, а його охоронець загинув, сидять у Москві.

Про це йдеться у заяві депутата, опублікованій в facebook.

"Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці - київські. Не виключено, що агентура серед патріотичного середовища. Це перший замах на державного діяча такого рівня в Україні", - заявив Мосійчук.

Він також додав, що вижив завдяки своєму охоронцю і пообіцяв підтримку його родині. У загиблого залишилася 4-річна дочка.

"Живим я залишився тільки завдяки моєму загиблому охоронцю Руслану. Він колишній беркутівець, що в 2013 стояв по іншу сторону барикад. А вчора він загинув рятуючи мене - націоналіста. Життя не чорно-біле. Щоб перемогти ми повинні це усвідомити", - йдеться у заяві.

Щодо свого стану депутат повідомив, що операція пройшла успішно.

"Вражена права сторона - з того боку, де був вибух. Операція пройшла успішно", - повідомив Мосійчук.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Також, як повідомлялося, постраждалий від вибуху політтехнолог Віталій Бала знаходиться в дуже важкому стані.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Водночас, поліція версії замаху поки не коментує.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Вибух кваліфіковано як теракт.

Як відомо генеральна прокуратура України відкривала щодо Мосійчука кримінальну справу за фактом вимагання хабара. У вересні 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності і його арешт.

У травні 2016 року Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Влітку 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що генпрокуратура перевіряє нові факти у справі нардепа від "Радикальної партії" та підготує нове подання до осені.